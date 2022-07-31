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Павлович нокаутировал Льюиса в первом раунде на турнире UFC 277

Павлович нокаутировал Льюиса в первом раунде на турнире UFC 277
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий бой главного карда турнира UFC 277, в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 30-летний российский боец Сергей Павлович и 37-летний представитель США Деррик Льюис.

Поединок завершился победой Павловича техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Павлович одержал четвёртую подряд победу нокаутом. До этого были повержены Шамиль Абдурахимов, Морис Грин и Марсело Голм.

Деррик Льюис, в свою очередь, выиграл два предыдущих боя с Илиром Латифи и Благой Ивановым.

Напомним, во втором бою главного карда UFC 277 бразилец Александр Пантожа одолел американца Алекса Переса после отказала Переса продолжать бой уже в первом раунде.

UFC 2022. UFC 277, Даллас, Техас, США
Деррик Льюис - Сергей Павлович (W)
31 июля 2022, воскресенье. 06:10 МСК
Сергей Павлович
Окончено
TKO
Деррик Льюис
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