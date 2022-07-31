Павлович нокаутировал Льюиса в первом раунде на турнире UFC 277

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий бой главного карда турнира UFC 277, в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 30-летний российский боец Сергей Павлович и 37-летний представитель США Деррик Льюис.

Поединок завершился победой Павловича техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Павлович одержал четвёртую подряд победу нокаутом. До этого были повержены Шамиль Абдурахимов, Морис Грин и Марсело Голм.

Деррик Льюис, в свою очередь, выиграл два предыдущих боя с Илиром Латифи и Благой Ивановым.

Напомним, во втором бою главного карда UFC 277 бразилец Александр Пантожа одолел американца Алекса Переса после отказала Переса продолжать бой уже в первом раунде.