Павлович нокаутировал Льюиса в первом раунде на турнире UFC 277
Поделиться
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий бой главного карда турнира UFC 277, в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 30-летний российский боец Сергей Павлович и 37-летний представитель США Деррик Льюис.
Поединок завершился победой Павловича техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, Павлович одержал четвёртую подряд победу нокаутом. До этого были повержены Шамиль Абдурахимов, Морис Грин и Марсело Голм.
Деррик Льюис, в свою очередь, выиграл два предыдущих боя с Илиром Латифи и Благой Ивановым.
Напомним, во втором бою главного карда UFC 277 бразилец Александр Пантожа одолел американца Алекса Переса после отказала Переса продолжать бой уже в первом раунде.
Комментарии
- 31 июля 2022
-
07:26
-
07:14
-
07:14
-
07:09
-
06:50
-
06:22
-
06:13
-
05:57
-
05:52
-
05:45
-
05:43
-
05:35
-
02:10
-
00:59
- 30 июля 2022
-
23:56
-
23:00
-
21:59
-
21:45
-
20:52
-
19:00
-
17:50
-
17:10
-
16:25
-
16:10
-
15:54
-
15:30
-
15:21
-
14:29
-
14:05
-
13:17
-
12:36
-
12:17
-
11:18
-
11:05
-
10:31
Партнерский контент