Джефф Монсон: я люблю Россию, это мой дом

51-летний американский боец Джефф Монсон рассказал о своей любви к России.



«Я вырос в Америке, но я хочу работать и жить в Россию. Я люблю Россию, это мой дом! Много моих друзей живут в России, работают тут», – сказал Монсон в эфире «РЕН ТВ».



Скандальный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и американский ветеран ранее встретились лицом к лицу перед своим поединком, который состоится 5 августа в Москве в рамках турнира серии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча станет главным событием турнира и пройдёт по правилам MMA.



51-летний Монсон в последнем бою встречался со звёздным российским ветераном Александром Емельяненко. Бойцы провели поединок в ночь с 23 на 24 февраля. Противостояние прошло на голых кулаках и завершилось победой Емельяненко судейским решением.