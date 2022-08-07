На турнире UFC Vegas 59 все 10 боёв закончились досрочно
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В Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» в ночь на 7 августа мск проходил турнир UFC Vegas 59 по смешанным единоборствам, в рамках которого было проведено 10 боёв.
Примечательно, что все бои были завершены досрочно.
Напомним, в главном событии вечера американец Джамахал Хилл в четвёртом раунде нокаутировал бразильца Тьяго Сантоса, одержав третью победу подряд. Cантос, в свою очередь, потерпел пятое поражение в шести последних боях.
В соглавном бою американец Джефф Нил победил бразильца Висенте Луке, нокаутировав его в третьем раунде.
Молдавский боец Cергей Спивак техническим нокаутом одержал победу в поединке с бразильцем Агусто Сакаи во втором раунде. Остальные семь боёв были также завершены досрочно.
Хабиб показал, как накачать плечи.
Новость по темеХилл нокаутировал Сантоса в главном событии UFC Vegas 59
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