Результаты всех боёв UFC Vegas 59 с главным поединком Хилл — Сантос

В ночь с 6 на 7 августа в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 272, в главном бою которого встречались американец Джамал Хилл и бразилец Тьяго Сантос.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.



Джамал Хилл победил Тьаго Сантоса техническим нокаутом (Раунд 4, 2:31).

Джефф Нил победил Висенте Люке нокаутом (Раунд 3, 2:01).

Мохаммед Усман победил Зака Пауга нокаутом (Раунд 2, 0:36) и стал победителем TUF 30 в тяжелом весе.

Джулиана Миллер победила Брогана Уолкера техническим нокаутом (Раунд 3, 3:57) и стала победительницей TUF 30 в женском наилегчайшем весе.

Сергей Спивак победил Августо Сакаи техническим нокаутом (Раунд 2, 3:42).

Терренс Маккинни победил Эрика Гонсалеса удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 2:17).

Михал Олексейчук победил Сэма Элви техническим нокаутом (Раунд 1, 1:56).

Брайан Баттл победил Такаси Сато нокаутом (Раунд 1, 0:44).

Кори Маккенна победила Миранду Грэйнджер удушающим приёмом (Von Flue choke) – (Раунд 2, 1:03).

Майра Буэно Сильва победила Стефани Эггер болевым приёмом на руку (armbar) — (Раунд 1, 1:17).