Результаты всех боёв UFC Vegas 59 с главным поединком Хилл — Сантос

В ночь с 6 на 7 августа в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 272, в главном бою которого встречались американец Джамал Хилл и бразилец Тьяго Сантос.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.
Джамал Хилл победил Тьаго Сантоса техническим нокаутом (Раунд 4, 2:31).
Джефф Нил победил Висенте Люке нокаутом (Раунд 3, 2:01).
Мохаммед Усман победил Зака Пауга нокаутом (Раунд 2, 0:36) и стал победителем TUF 30 в тяжелом весе.
Джулиана Миллер победила Брогана Уолкера техническим нокаутом (Раунд 3, 3:57) и стала победительницей TUF 30 в женском наилегчайшем весе.
Сергей Спивак победил Августо Сакаи техническим нокаутом (Раунд 2, 3:42).
Терренс Маккинни победил Эрика Гонсалеса удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 2:17).
Михал Олексейчук победил Сэма Элви техническим нокаутом (Раунд 1, 1:56).
Брайан Баттл победил Такаси Сато нокаутом (Раунд 1, 0:44).
Кори Маккенна победила Миранду Грэйнджер удушающим приёмом (Von Flue choke) – (Раунд 2, 1:03).
Майра Буэно Сильва победила Стефани Эггер болевым приёмом на руку (armbar) — (Раунд 1, 1:17).
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