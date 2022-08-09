Власти Дагестана планируют создать турмаршруты по местам тренировок Хабиба

В Дагестане планируют организовать туристические маршруты по местам, где жили и тренировались знаменитые спортсмены, в частности бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, сообщила заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам региона Анна Безрукова.
«Дагестан — это кузница олимпийцев в вольной борьбе. В этом направлении у нас есть идеи о формировании неких олимпийских маршрутов, то есть будут формироваться маршруты по местам рождения олимпийцев. Сейчас пользуются популярностью места, где тренировался Хабиб Нурмагомедов и Абдулрашид Садулаев. Маршруты уже хаотично сами создаются, потому что самостоятельные туристы находят, где родился Хабиб Нурмагомедов, приезжают туда.
По большому счёту, они все уезжают тренироваться к себе в сёла и начинали свою спортивную карьеру у себя в сёлах. Наверное, климат тоже повлиял на то, что они стали успешными, рельеф Дагестана сам по себе очень сложный — каждый день бегают и дышат свежим воздухом, пересекают сложную местность. Есть такая тенденция — тренеры, которые работают с детьми в других регионах, делают сами себе такие сборы для своих воспитанников, приезжают в Дагестан именно в те места, где воспитывались наши спортсмены», — приводит слова Безруковой ТАСС.
Хабиб показал необычный приём на тренировке
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