Самый сложный бой Хабиба. Чудом избежал поражения и вознёсся до небес

Вечером 22 октября в Абу-Даби, ОАЭ, Ислам Махачев проведёт поединок за чемпионский пояс в лёгком весе против Чарльза Оливейры. Бой станет для Ислама самой серьёзной проверкой в карьере – таких опытных, крепких и мастеровитых соперников у него раньше не было. Хабиб тоже оказывался в схожей ситуации – Орёл бился с оппонентами разных формаций, но наибольшее сопротивление ему оказал Дастин Порье.

Американец – тот тип бойца, которого можно назвать универсальным, он хорош на всех уровнях. Как и Оливейра, Порье получил чёрный пояс по джиу-джитсу – правда, их очный поединок показал, чьё БЖЖ круче. Как и в остальных схватках, Хабиб имел ощутимое преимущество над соперником, но именно Дастин был ближе всех к тому, чтобы поменять нолик на единичку в рекорде Орла.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье Фото: Francois Nel/Getty Images

Первый перевод Хабиб совершил только по истечении второй минуты – для сравнения, Конор впервые оказался на канвасе через 20 секунд после начала боя. Порье не просто держал дистанцию, он защищался от прохода в ноги, и поначалу получалось неплохо. Американец даже умудрился свипануть Орла, но затем пропустил контратаку и тут же чуть не проиграл давлением на шею. После нескольких неудачных попыток от Нурмагомедова сопернику удалось подняться. Хабиб не отлип от Дастина до конца раунда, но такой же опасности от него больше не исходило.

После первого раунда американец не выглядел измотанным. Хабиб, очевидно, забрал пятиминутку, но один из судей поставил 10-8 в пользу россиянина, что было перебором – видимо, слишком впечатлился навыками чемпиона. На старте второго отрезка мужчины зарубились в стойке – тогда случился первый по-настоящему опасный эпизод в карьере Хабиба. Порье донёс несколько ударов до головы Орла, даже немного потряс его и в целом переигрывал россиянина в стойке. Но выносливости американца хватило ненадолго – когда он вымотался, Нурмагомедов быстро восстановился и доминировал над Порье в партере вторую половину раунда.

А третий отрезок начался с ловкой попытки американца выйти на «гильотину». Порье поймал шею россиянина и держал примерно полминуты. Хабиб сделал всё, чтобы выбраться, а Дастин потратил на попытку слишком много сил. Воодушевлённый спасением Нурмагомедов зашёл за спину сопернику и «задушил» уже через минуту после того, как выбрался из его объятий.

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Именно после этого поединка Хабиб стал настоящей мессией. Бой с Конором лишь подтвердил силу россиянина и спад ирландца. Схватка с Порье показала, что Орёл – не очередной чемпион UFC, а тот, кто уже скоро войдёт в Зал славы. На пресс-конференции после поединка Хабиб положил свой обновлённый пояс на стол Ислама Махачева – возможно, прогноз Нурмагомедова сбудется уже этой осенью.