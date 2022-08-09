Тайсон Фьюри заявил о продолжении карьеры, а также сообщил о смене тренера

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) заявил о продолжении карьеры, а также сообщил о смене тренера.
«Я решил вернуться в бокс, потому что хочу стать первым чемпионом в супертяжёлом весе, который проведёт две трилогии. Первую – с Деонтеем Уайлдером, вторую – с Дереком Чисорой. Я всегда говорил, что подерусь с Дереком Чисорой в конце карьеры, и вот мы здесь – бьём рекорды и создаём прецеденты.
Почему я выбрал Айзека Лоу (британский профессиональный боксёр – Прим. «Чемпионата») в качестве тренера? Когда я работал с Питером [Фьюри], Айзек был рядом. Когда я работал с Беном [Дэвисоном], Айзек был рядом. Как и когда я сотрудничал с ШугарХиллом. Он всегда чему-то учит меня, и он знает меня лучше, чем кто-либо другой на планете. Мы отличная команда, и мы закончим вместе», – сказал Фьюри в социальных сетях.
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