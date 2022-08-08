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Тайсон Фьюри призвал возможного соперника подписать контракт на бой

Тайсон Фьюри призвал возможного соперника подписать контракт на бой
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри обратился в социальных сетях к бывшему сопернику и соотечественнику Дереку Чисоре с призывом подписать контракт на третий поединок.

«Это сообщение адресовано Дереку Чисоре. Ты убегаешь от трилогии, Дерек. Ты называешь себя «Войной», хотя должен называть «Цыплёнком», потому что ты убегаешь от трилогии и крупнейшего гонорара в карьере. Подпиши чёртов контракт. Не будь дерьмом», – сказал Фьюри.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением судей, нанеся Чисоре дебютное поражение в карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014 года, и на этот раз Фьюри одержал досрочную победу – угол Чисоры остановил поединок в конце 10-го раунда.

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Источник: Тайсон Фьюри начал переговоры о следующем бое
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