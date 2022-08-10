Шон О’Мэлли: UFC нужен такой чемпион как я

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли, готовящийся 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби бросить вызов российскому экс-чемпиону Петру Яну, считает, что его потенциальное чемпионство было бы выгодно организации.
«Я побью Петра и стану чемпионом. Я буду биться за пояс. Этого хотят все. UFC нужен такой чемпион как я. Так что ты прав на сто процентов. Я выйду в клетку, разобью Петра, а он встретится с проспектом 22 октября в Абу-Даби, и, как ты и сказал, я, вероятно, получу чемпионский бой. Особенно учитывая тот факт, что Алджо и Ти Джей подерутся в этом же карде», – сказал О’Мэлли в рамках YouTube-подкаста Майкла Биспинга.
Ранее бывший обидчик О’Мэлли эквадорец Марлон Вера заявил, что он заранее подготовил «оправдание» на случай поражения Яну.
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