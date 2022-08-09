Марлон Вера: у О’Мэлли уже есть оправдание на случай поражения Яну
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Пятый номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) эквадорец Марлон Вера высказался о поединке российского экс-чемпиона Петра Яна и американца Шона О’Мэлли, который состоится 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
По мнению Веры, О’Мэлли уже подготовил оправдание на случай поражения.
«Это идеальный бой. У О’Мэлли уже есть оправдание. Он уже сейчас говорит, что если проиграет, то проиграет первому парню в рейтинге. Так что он уже подстраховался. А во время боя он может выбросить один удар, и всё изменится. Кто, чёрт возьми, знает? У О’Мэлли есть фан-база. Я понимаю, почему UFC сделали это» – сказал боец в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.
Ранее Вера рассказал о несостоявшемся поединке с Яном, назвав его «русским толстяком».
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