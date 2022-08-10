Пётр Ян: вылетаю на подготовку. На палец на ноге не обращайте внимания — он страдал. Фото

Известный российский боец UFC Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о планах начать тренировочный сбор.
«Завтра вылетаю на подготовку. На палец на ноге не обращайте внимания — он страдал (ломался)», — написал Ян, добавив к сообщению свою фотографию, а также смайлик в виде тайского флага.
Фото: Из личного архива Петра Яна
В последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Стерлинг защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Следующим соперником Петра будет представитель США Шон О'Мэлли.
Пётр Ян показал, как отрабатывает тейкдауны:
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