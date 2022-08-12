«Даже Фёдора разносили, а Хабиба — нет». Василевский отреагировал на слова Уайта

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мыслями о решении президента UFC Даны Уайта не включить в топ-5 бойцов промоушена за всё время экс-чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Думаю, Дана Уайт здесь попросту лукавит. Как можно не включить Хабиба в топ-5? Есть у него какие-то мотивы именно так говорить сейчас, наверное. Потому что если реально смотреть на вещи, то Хабиб абсолютно уникален. Он никогда не проигрывал, доминировал в боях и уничтожал соперников. Нурмагомедова тут можно сравнить с Фёдором по масштабу личности, но опять же Фёдор проигрывал, пусть и немного. Было дело, что Емельяненко разносили, а Хабиба никогда, тем он и уникален.
В топ-5 Джон Джонс — тут согласен, вопросов нет. Он по большому счёту не проигрывал, красиво побеждал, Сен-Пьер тоже заслужил место в топ-5, но и он проигрывал, кстати. А Хабиб — нет. Тем более последние бои Сен-Пьера были немного невнятными, в отличие от Нурмагомедова. Силва и Роузи — великие бойцы, но и они много проиграли. Тут ещё нужно смотреть, как шли бои. У многих они были спорные, а у Хабиба — тотальная доминация. Я не согласен с Даной Уайтом вообще», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Хабиб показал, как накачать плечи:
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