Марлон Вера: считаю, что уровень у Круза низкий

Эквадорский боец ММА Марлон Вера признался, что его не впечатлило выступление американца Доминика Круза в их поединке. Их бой завершился победой эквадорца нокаутом в четвёртом раунде.
«Я просто проявил терпение, никуда не спешил. Я сбил его с ног в первом раунде, но не стал из-за этого сходить с ума. Я не стал пытаться быстрее финишировать его, никогда так не делаю. Мне несложно ждать момент.
Если честно, то я и моя команда думаем, что у него очень низкий уровень. Нет никакой базы, плохое движение, стойка. Мы говорили, что должны надрать ему зад. Я не думаю, что его уровень подходит для ММА. Возможно, в боксе он выглядел бы лучше. Но в ММА у бойца должен быть разнообразный арсенал. Он лишь хорошо сочетает движения с тейкдаунами», — цитирует Веру MMA Mania.
- 15 августа 2022
-
12:29
-
12:28
-
12:03
-
11:42
-
10:47
-
10:28
-
10:26
-
09:32
-
01:10
- 14 августа 2022
-
23:59
-
23:40
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
21:47
-
20:50
-
20:38
-
20:08
-
19:33
-
18:55
-
18:36
-
17:17
-
15:58
-
14:56
-
14:40
-
14:27
-
13:37
-
13:10
-
12:22
-
12:04
-
11:52
-
10:52
-
10:16
-
10:08
-
09:31