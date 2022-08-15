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Марлон Вера: считаю, что уровень у Круза низкий

Марлон Вера: считаю, что уровень у Круза низкий
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Эквадорский боец ММА Марлон Вера признался, что его не впечатлило выступление американца Доминика Круза в их поединке. Их бой завершился победой эквадорца нокаутом в четвёртом раунде.

«Я просто проявил терпение, никуда не спешил. Я сбил его с ног в первом раунде, но не стал из-за этого сходить с ума. Я не стал пытаться быстрее финишировать его, никогда так не делаю. Мне несложно ждать момент.

Если честно, то я и моя команда думаем, что у него очень низкий уровень. Нет никакой базы, плохое движение, стойка. Мы говорили, что должны надрать ему зад. Я не думаю, что его уровень подходит для ММА. Возможно, в боксе он выглядел бы лучше. Но в ММА у бойца должен быть разнообразный арсенал. Он лишь хорошо сочетает движения с тейкдаунами», — цитирует Веру MMA Mania.

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