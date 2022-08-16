Рашид Магомедов отказался от повторного боя с Баговым в Гран-при АСА

Российский боец смешанных единоборств Рашид Магомедов отказался от повторного поединка с Али Баговым в четвертьфинале Гран-при в лёгком весе.



Бой между Магомедовым и Баговым был остановлен перед пятым раундом. Основатель промоушена АСА Майрбек Хасиев дисквалифицировал обоих бойцов за пассивность. Позже также стало известно, что они не получат гонорары.



На данный момент Лига ищет возможные варианты решения. Багов сообщил MMA.Metaratings, что Магомедов отказался от боя, а из АСА с ним никто не связывался. АСА отказалась от варианта с автоматическим проходом Багова в полуфинал и теперь ищет двух бойцов для четвертьфинала.



Рассматриваются бойцы из зарубежных промоушенов, бойцы из PFL, а также Дауд Шайхаев, Аурел Пиртеа и Павел Гордеев.