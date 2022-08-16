В Сочи на RED ARENA пройдёт фестиваль TOP DOG FC

С 23 по 25 сентября в игорной зоне «Красная Поляна» состоится зрелищный фестиваль TOP DOG. В поединках примут участие топовые бойцы лиги. В главном бою вечера новоиспечённый чемпион полусреднего веса Денис Погодин будет отстаивать свой статус в поединке против целеустремлённого претендента из Казахстана – Адилжана «Адоса» Сандибека.

TOP DOG FC Фото: TOP DOG FC

В соглавном событии вечера Александр «Север» Северин намерен подтвердить, что является обязательным претендентом на титул, одолев одного из самых техничных и расчётливых бойцов всего ростера TOP DOG Тимура «Доктора» Акаимова. Церемониальное взвешивание в «Казино Сочи» состоится 23 сентября. На следующий день фестиваля, 24 сентября, пройдёт TOP DOG 16.



После главных поединков 25 сентября состоится музыкальный фестиваль TOP FEST. На сцену выйдут популярные рэперы Элджей и Feduk. Увидеть выступление звёзд зрители смогут также в RED ARENA.



Билеты на фестиваль TOP DOG FC можно приобрести на официальном сайте RED ARENA (https://redarena.ru/events/tdfc-16). Билеты на концерт Элджея и Feduk в рамках музыкального фестиваля TOP FEST (https://redarena.ru/events/top-fest-22).