Александр Усик поделился ожиданиями от реванша с Энтони Джошуа

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBO, IBF и WBO украинец Александр Усик рассказал о своих ожиданиях от боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.



«Я примерно понимаю, что будет делать Джошуа, но не могу сейчас сообщить, о чём знаю, потому что он может посмотреть и сказать: «Ага, я буду делать по-другому». У меня ещё есть немного времени перед боем, но уже всё – сейчас СМИ и всё такое. Я многое сделал. Мы проделали много работы, теперь в субботу состоится бой.



Прогноз на поединок? Блин, я ведь не Ванга. Знаете, кто это? Погуглите», – приводит слова Усика портал Sport.ua.



Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания) и тогда Усик победил единогласным судейским решением. Бой-реванш состоится уже 20 августа, в субботу, и пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия).