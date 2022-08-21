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Александр Емельяненко прокомментировал победу Усика в реванше с Джошуа

Александр Емельяненко прокомментировал победу Усика в реванше с Джошуа
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Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал победу украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 KO) в реванше с британцем Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), который состоялся сегодня, 21 августа, в Саудовской Аравии.

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением и защитил титулы WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе.

«Очень рад за Усика. Болел за него! Было видно, что Джошуа лучше подготовился под стиль Александра, но взвинченный темп и превосходство в скорости не оставили шансов британцу. Усик показал бокс высочайшего качества. Такой темп на протяжении всего поединка в тяжёлом весе — это большая редкость. Поздравляю Усика с заслуженной победой и желаю победить Фьюри, если тот согласится на бой», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».

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