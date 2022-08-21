Константин Цзю не согласился с судейским решением боя Усика и Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира, неоднократный победитель престижных турниров по боксу Константин Цзю поделился мнением об итоге боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Победу раздельным решением судей добыл Усик.

«В целом был хороший поединок. Единственное, судейство было, как и должно было быть. Я понимаю, что Джошуа отработал не так, как должен был отработать. Но намного лучше, чем в первом бою — это однозначно. Моё мнение, что бой был равным, никак не 116-112 — это кто-то смотрел другой бой. Я бы дал ничью.



115-113 — это почти 114-114. Один из раундов можно отдать в другую сторону, и была бы ничья уже. Я старался смотреть объективно, закрыв глаза на всё и судить как обычно. У меня было 114-114 по раундам. Это моё субъективное мнение», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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