Константин Цзю не согласился с судейским решением боя Усика и Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира, неоднократный победитель престижных турниров по боксу Константин Цзю поделился мнением об итоге боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Победу раздельным решением судей добыл Усик.
«В целом был хороший поединок. Единственное, судейство было, как и должно было быть. Я понимаю, что Джошуа отработал не так, как должен был отработать. Но намного лучше, чем в первом бою — это однозначно. Моё мнение, что бой был равным, никак не 116-112 — это кто-то смотрел другой бой. Я бы дал ничью.
115-113 — это почти 114-114. Один из раундов можно отдать в другую сторону, и была бы ничья уже. Я старался смотреть объективно, закрыв глаза на всё и судить как обычно. У меня было 114-114 по раундам. Это моё субъективное мнение», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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