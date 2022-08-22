Экс-чемпион — о поражении Джошуа в реванше с Усиком: с ним что-то не так

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Тимоти Брэдли прокомментировал поражение британского супертяжеловеса Энтони Джошуа в реванше с украинцем Александром Усиком, который состоялся на минувших выходных в Саудовской Аравии.
«Честно, лично я считаю, что с ним [Джошуа] что-то не так психологически. Вы понимаете, о чём я. Я чувствовал, что он не собирался отдавать жизнь в ринге. Я не увидел этого в бою. Хотя я увидел парня, который старался. И он устал в конце.
Вы должны понимать, что когда делаете все эти финты, входите на ударную дистанцию и уходите, то это тяжело даётся. Это постоянно требует от вас напряжения, из-за чего вы устаёте. И особенно это тяжело для такого большого парня», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
- 22 августа 2022
-
17:37
-
17:28
-
16:57
-
16:18
-
14:54
-
14:22
-
13:43
-
12:22
-
11:56
-
11:25
-
10:25
-
09:48
-
09:30
-
06:36
-
00:51
- 21 августа 2022
-
23:43
-
23:09
-
22:02
-
21:48
-
21:19
-
21:05
-
20:35
-
19:39
-
18:15
-
18:05
-
17:45
-
16:17
-
15:28
-
15:13
-
14:32
-
14:20
-
14:09
-
13:59
-
13:38
-
13:22