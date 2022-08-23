Промоутер Джошуа объяснил, почему он сбросил пояса Усика с ринга

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, объяснил скандальное поведение своего подопечного после проигрыша в реванше с украинцем Александром Усиком, который состоялся на минувших выходных в Саудовской Аравии.
Напомним, после оглашения вердикта Джошуа создал несколько курьёзных инцидентов, в частности сбросив пояса Усика с ринга.
«Энтони долгое время удерживал пояса, и санкционирующие организации взимали с него большие деньги и заставляли его проводить обязательные защиты. И мне кажется, он потерял веру в систему и перестал интересоваться борьбой за титулы. Думаю, что теперь он хочет драться ради удовольствия и вызова.
Конечно же, он хотел стать абсолютным чемпионом, но преимущественно это было разочарование. Он покинул ринг, поскольку понимал, что сделает какую-нибудь глупость», – сказал Хирн в интервью iFL TV.
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