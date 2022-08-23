Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Джошуа объяснил, почему он сбросил пояса Усика с ринга

Промоутер Джошуа объяснил, почему он сбросил пояса Усика с ринга
Комментарии

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, объяснил скандальное поведение своего подопечного после проигрыша в реванше с украинцем Александром Усиком, который состоялся на минувших выходных в Саудовской Аравии.

Напомним, после оглашения вердикта Джошуа создал несколько курьёзных инцидентов, в частности сбросив пояса Усика с ринга.

«Энтони долгое время удерживал пояса, и санкционирующие организации взимали с него большие деньги и заставляли его проводить обязательные защиты. И мне кажется, он потерял веру в систему и перестал интересоваться борьбой за титулы. Думаю, что теперь он хочет драться ради удовольствия и вызова.

Конечно же, он хотел стать абсолютным чемпионом, но преимущественно это было разочарование. Он покинул ринг, поскольку понимал, что сделает какую-нибудь глупость», – сказал Хирн в интервью iFL TV.

Новость по теме
Реакция Усика на истерику Джошуа. Энтони выкинул его пояса за пределы ринга
Энтони Джошуа — больше не дерево. Выдал лучший бокс в жизни, но Усик для него недосягаем Энтони Джошуа — больше не дерево. Выдал лучший бокс в жизни, но Усик для него недосягаем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022