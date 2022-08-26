Бывший чемпион UFC Рафаэль дос Аньос назвал желаемых соперников
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о желаемых соперниках.
«У меня был последний титульный забег, и теперь пришло время драться с людьми, которые мотивируют меня просыпаться и тренироваться. У меня почти восемь часов игрового времени в октагоне… для разнообразия дайте мне ветерана! Я хотел бы сразиться с такими парнями, как Джим Миллер, Хорхе Масвидаль или провести бой-реванш с Тони Фергансоном или Клэем Гуидой», — написал дос Аньос.
Напомним, в последнем бою, который проходил в ночь с 9 на 10 июля мск в Лас-Вегасе, дос Аньос уступил Рафаэлю Физиеву. Бразилец потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.
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