Бывший чемпион UFC Рафаэль дос Аньос назвал желаемых соперников

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о желаемых соперниках.



«У меня был последний титульный забег, и теперь пришло время драться с людьми, которые мотивируют меня просыпаться и тренироваться. У меня почти восемь часов игрового времени в октагоне… для разнообразия дайте мне ветерана! Я хотел бы сразиться с такими парнями, как Джим Миллер, Хорхе Масвидаль или провести бой-реванш с Тони Фергансоном или Клэем Гуидой», — написал дос Аньос.



Напомним, в последнем бою, который проходил в ночь с 9 на 10 июля мск в Лас-Вегасе, дос Аньос уступил Рафаэлю Физиеву. Бразилец потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.