Вырубил легенду и вызвал на бой Надаля. Физиев спас турнир UFC. Видео

В ночь с 9 на 10 июля в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном поединке которого Рафаэл дос Аньос встретился с Рафаэлем Физиевым. Бразилец – бывший чемпион промоушена в лёгком весе и экс-претендент на пояс в полусреднем дивизионе, перед боем с Физиевым он занимал седьмую строчку в рейтинге. Его соперник в топ-15 он занимал десятую позицию, а этот поединок стал для Физиева первым, в котором он вышел под флагом Азербайджана.

Аналитики называли фаворитом Физиева, при этом возникали вопросы как к уровню борьбы проспекта, так и к его кардио – проблемы с выносливостью всплыли в бое против Бобби Грина. РДА много раз бился по пять раундов и демонстрировал, что готов к длинным дистанциям, в поединках против таких монстров, как Камару Усман, Колби Ковингтон и Хабиб Нурмагомедов.

Начало раунда прошло в стойке. После обмена лоу-киками РДА прошёл в ноги и прижал Физиева к клетке. Но перевести не удалось – молодой Рафа отлично отзащищался. Бойцы начали работать в стойке – Физиев выбросил летящее колено, но немного неточно, а дос Аньос провёл неплохую комбинацию из ударов, после чего снова попробовал провести тейкдаун, и вновь безуспешно. В конце раунда Физиев проверил голову бразильца несколькими плотными джебами – отрезок наверняка остался за азербайджанцем.

Вторая пятиминутка началась так же размеренно, как первая. Физиев явно экономил силы на длинную дистанцию. На исходе минуты дос Аньос получил тычок в глаз, но быстро восстановился. Третья попытка тейкдауна РДА снова обернулась провалом, но позволила зайти за спину, правда, Рафа быстро избавился от бразильского груза. Боец из Азербайджана здорово попадал по корпусу и голове, а дос Аньос сушил бой лоу-киками. Ещё один тейкдаун завершился неожиданно – броском через бедро в исполнении Физиева. Бразилец вязал поединок, но у молодого соперника в целом всё получалось, и второй раунд он тоже забрал.

На старте третьего отрезка РДА потратил около полутора минут на один тейкдаун – он вышел успешным, но Физиев быстро вернул позицию. Дос Аньос чувствовал, что Физиев начал немного уставать, и пытался перевести поединок на канвас. Рафаэль каждый раз возвращался в исходную и отвечал резкими комбинациями. Раунд получился небогатым на события и близким, но за счёт количества ударов и его можно отдать Физиеву.

В первом чемпионском раунде бразильский Рафаэль продолжил делать то, что умеет лучше всего – бороться. Только вот защита от тейкдаунов Физиева лучше, чем ожидалось. Иногда Атаман даже сам контролировал Физиева у клетки, чем выигрывал время и склонял решение судей в свою пользу. Но всё же первый полноценный тейкдаун у РДА получился в конце четвёртой пятиминутки, когда бразилец поднял соперника и бросил его на канвас. Остаток времени дос Аньос провёл в контроле и, вероятно, выиграл этот раунд.

А пятый отрезок начался на удивление бодро и завершился уже на секунде! Физиев обманул дос Аньоса, сделав обманное движение коленом, и выбросил боковой, уронив соперника на канвас. Когда Атаман полетел добивать соперника, рефери Марк Смит сразу остановил поединок – видимо, решил поберечь здоровье ветерана.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.

После поединка Физиев пошутил, вызвав на бой легендарного теннисиста Рафаэля Надаля – чтобы узнать, кто лучший Рафа во всём спорте: «Теперь надо узнать, кто лучший Рафа в спорте! Рафаэль Надаль, я могу побить его». А говоря серьёзно, боец попросил у матчмейкера Шона Шелби кого-то из первой пятёрки. После поединка против дос Аньоса Физиев доказал, что заслужил самых сильных соперников.