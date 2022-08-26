Кормье: многие скажут — Чимаев страшен, но Диаз видит перед собой просто очередного бойца

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы, а ныне эксперт Даниэль Кормье комплиментарно высказался об американском бойце UFC Нейте Диазе.



«Нейт Диаз — парень, который всегда дрался со всеми. Если поразмышлять о его бое с Хамзатом Чимаевым, то понимаешь, что на бумаге это выглядит как какое-то несоответствие. Однако то же самое можно было говорить и о бое, когда он быстро получил возможность сразиться с Конором Макгрегором на коротком уведомлении.



Большинство скажет про Хамзата Чимаева: «Вау, этот чувак страшный, этот чувак опасный». Но Нейт Диаз всего этого не видит, Нейт Диаз видит очередного бойца», — приводит слова Кормье Sportskeeda со ссылкой на его выступление на своём канале в YouTube.

Чимаев и Диаз сразятся на UFC 279.

Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла: