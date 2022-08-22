Чимаев в пролёте? Президент UFC обещал бой за титул, но сдал назад

В ночь с 20 на 21 августа в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, состоялся турнир UFC 278, в главном событии которого Камару Усман встретился с Леоном Эдвардсом. Нигериец проиграл нокаутом в пятом раунде и уступил пояс в полусреднем весе. Усман держал титул три с половиной года и побеждал всех соперников в доминирующем стиле. Камару выиграл в UFC 15 боёв подряд, едва не повторив рекорд Андерсона Силвы – после такого обычно следует незамедлительный реванш.

Один из последних примеров – после дикого апсета в поединке Аманды Нуньес и Джулианны Пеньи бразильянка оперативно получила шанс реабилитироваться. Это же произойдёт и с Усманом, и, похоже, никто не против.

Дана Уайт уже заявил, что хочет устроить третий поединок (бойцы уже встречались на старте карьеры. – Прим. «Чемпионата») в Великобритании на стадионе «Уэмбли». Эдвардс тоже готов снова подраться с Камару, а для нигерийца лучший бой придумать сейчас невозможно – о полутяжёлом весе пока можно забыть.

Камару Усман Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Вероятно, реванш состоится либо в конце года, либо в начале следующего. Но что тогда делать Хамзату Чимаеву, которому уже пообещали, что в случае победы над Нейтом Диазом он станет следующим претендентом? Похоже, планы изменились, и Чимаеву придётся подождать – даже в случае уничтожения Нейта Борз не получит титульник в тот же момент.

Бой с Диазом состоится уже 11 сентября, и после него у Чимаева будет два варианта – либо всё-таки ещё раз подраться с кем-то уровня Гилберта Бёрнса (а может, снова с ним же), либо просто ждать, пока состоится титульный реванш. И оба пути не очень удобны Хамзату.

В первом случае есть риск оступиться. Мало кто сомневается, что Чимаев пройдёт Диаза, но, если чеченскому шведу дадут Колби Ковингтона, до чемпионского боя можно и не добраться. А долгое ожидание никогда не шло на пользу Чимаеву – публика только забывает о Хамзате. Для руководства UFC он тоже уходит на второй план – Дана Уайт может передумать и сделать следующим претендентом кого-то другого, а Чимаеву всё равно придётся подраться ещё раз.

В любом случае ситуация складывается так, что поединок с Диазом – не последний для Борза перед схваткой за титул. Вероятно, в случае поражения Эдвардса в реванше Чимаев получит в соперники именно британца, тем более бой Леона и Хамзата отменялся три раза из-за коронавируса. В нынешних обстоятельствах такой вариант стал бы идеальным для Чимаева: забороть Эдвардса – не проблема для такого бойца, как Хамзат. Это здорово демонстрировал и Усман — до того самого хай-кика.