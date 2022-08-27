Мурат Гассиев нокаутировал Карлоуса Уэлча на второй минуте первого раунда

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), россиянин Мурат Гассиев (29-1-0, 22 KO) одержал победу в поединке с американцем Карлоусом Уэлчем (21-3-1, 18 KO). Бой завершился на второй минуте первого раунда — Гассиев успешно провёл атаку и поставил точку в поединке правым хуком, отправив соперника в нокаут.



Уэлчу 42 года, его дебют на профессиональном ринге датируется октябрём 2017 года. Большинство своих поединков американец провёл в Колумбии.



Напомним, Гассиев не выступал с июля 2021 года, когда в Москве за неполные четыре раунда остановил немца Михаэля Валлиша. Своё единственное поражение в карьере россиянин потерпел в июле 2018 года, в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), уступив единогласным решением судей непобеждённому украинцу Александру Усику, ставшему по итогам турнира абсолютным чемпионом мира.