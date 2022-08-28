Кормье назвал Чимаева главным неудачником после завоевания пояса Эдвардсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы, а ныне эксперт Даниэль Кормье высказался о Хамзате Чимаеве после завоевания Леоном Эдвардсом пояса в полусреднем весе.
«Я думаю, в прошлые выходные он не понимал, что он был самым главным неудачником после боя Усмана против Леона, потому что он следующий в очереди. Всё, что ему нужно было сделать, это пройти Диаза, но после победы Эдвардса мы получили трилогию, это несомненно.
Я чувствую, что для Диаза это будет борьба за наследие. А для Чимаева это просто ещё один скальп в его резюме, потому что я не знаю, приблизит ли его эта победа к чемпионскому бою. И из-за результата на прошлых выходных ему понадобится ещё один поединок. Мне просто интересно, против кого он выступит. Если он победит Диаза, получит ли он Ковингтона следующим?», — сказал Кормье на своём You-Tube канале.
Хабиб показал, как накачать плечи
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