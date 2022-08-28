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Бывший соперник Петра Яна победил нокаутом за 40 секунд в дебютном бою на голых кулаках

Бывший соперник Петра Яна победил нокаутом за 40 секунд в дебютном бою на голых кулаках
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Двукратный претендент на титул UFC американский ветеран Джон Додсон успешно дебютировал в промоушене Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). На турнире BKFC 28 Додсон сражался с соотечественником, бывший бойцом UFC Райаном Бенуа (для него это тоже был дебют в лиге). Противостояние американцев было соглавным событием спортивного шоу.

Победу, одержанную в первом раунде, праздновал Додсон: Джон за счёт нескольких точных ударов опрокинул соперника, после чего судья тут же принял решение остановить поединок.

Напомним, в 2019 году на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 145 в Праге, с Додсоном встречался россиянин Пётр Ян. Поединок завершился победой Петра судейским решением.

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