Пётр Ян критикует звёзд, зато молчит о своих неудачах. Бывший чемпион просто завидует?

Главным событием турнира UFC 278 стало сенсационное поражение Камару Усмана от Леона Эдвардса. Но важным был не только чемпионский бой в полусреднем весе. Схватка Мераба Двалишвили и Жозе Альдо тоже стала интересной: грузинский спортсмен переиграл бразильца за счёт напора и давления в партере. Тем самым Мераб не только записал в актив победу над легендой, но и продлил победную серию до восьми боёв.

Грузинский спортсмен мастерски одолел бывшего чемпиона судейским решением, что полностью опровергло прогноз Петра Яна. Россиянин перед турниром выражал полную уверенность, что Альдо легко расправится с давним недругом россиянина.

«Думаю, Альдо изобьёт его и травмирует. У Двалишвили спрашивали, хочет ли он со мной драться, и он сказал, что нет. Возможно, через бой, а не сейчас. Я думаю, что он достаточно однообразный. Не думаю, что он сам, атмосфера вокруг него и его бойцовский стиль привлекают UFC. Вызовы все могут бросать, я тоже их бросал всем кому не лень. Не думаю, что он интересен как боец», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».



Презрительное высказывания Петра не имело под собой оснований. Двалишвили — отличный боец с богатым арсеналом как в партере, так и в стойке. Теперь грузинский боец сравнялся по длительности победной серии с текущим рекордсменом легчайшего дивизиона UFC — своим лучшим другом Алджэмейном Стерлингом. С которым, кстати, у Яна тоже весьма непростые отношения. Пётр тоже посмеивался над Стерлингом, а тот взял и переиграл его в чемпионским реванше.



После победы Двалишвили россиянин снова не удержался от подкола: «Ни борьбы, ни ударки. Вы поняли, о чём я».

Ян упрямо издевается над грузином и американцем, которые добиваются завидных успехов. При этом наш соотечественник словно забывает, что он сам, в отличие от Двалишвили и Стерлинга, проиграл два из трёх последних поединков. Ему бы стоило воздержаться от критических стрел в адрес более успешных бойцов на данный момент — это выглядит как зависть. Кстати, Ян выше Двалишвили в рейтинге, но в следующем поединке ему будет противостоять Шон О`Мэлли — парень «со дна» таблицы. Не самое большое достижение.

Даже Двалишвили уже не хочет драться с Яном. Возможно, это попытка уколоть Петра, но грузин заявил, что не считает россиянина достаточно значимым оппонентом.



«Возможен ли наш бой, если Ян выиграет у О'Мэлли? Я так не думаю. У меня много других планов. Почему я должен драться с Петром Яном? Потому что он дерётся с Шоном О'Мэлли, который на 14-м месте в рейтинге? Я должен драться с кем-то более значимым, чем Пётр Ян», — приводит слова Двалишвили MMA.Metaratings.

Пётр Ян Фото: Steve Marcus/Getty Images

Будем надеяться, что высказывания Петра — просто часть трэш-тока, пусть и довольно неуместного. Главное, чтобы Ян не ударился в шапкозакидательские настроения. Желаем российскому бойцу скорейшего возвращения на тропу самых больших побед. Тогда Пётр сумеет уже с полным правом свысока отзываться о достижениях Двалишвили и Стерлинга. Последний, кстати, остаётся действующим чемпионом UFC. В отличие от Петра.