Джейк Пол может провести бой с бывшим чемпионом UFC Силвой

Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и ММА, может провести поединок с бывшим чемпионом UFC Андерсоном Силвой. Об этом в своих социальных сетях рассказал друг братьев Пол, ютубер Кимстар. По его словам, в скором времени об этом бое объявят официально.
Напомним, в октябре 2020 года Андерсон Силва провёл последний поединок в UFC. Его соперником был Юрайя Холл. Первый раунд остался за Холлом. Во втором Силва прибавил, начало третьей пятиминутки также осталось за Андерсоном, но в конце он оказался в нокдауне. В четвёртом отрезке американец встречным ударом повалил оппонента на канвас и добил. За последние восемь лет в лиге Силва победил лишь раз. После схватки президент UFC Дана Уайт заявил, что бразилец больше никогда не должен драться.
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:
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