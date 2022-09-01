Биспинг: Чимаев — безоговорочный фаворит боя с Диазом
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Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился ожиданиями от поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диазом.
«Давайте просто будем честны — Чимаев будет безоговорочным фаворитом в бою с Диазом. И это логично. Но на стороне Диаза опыт, он дрался с лучшими из лучших. Стрикленд называет его старым, они хорошо знают друг друга. Диаз провёл много боёв, но сейчас Нейт переходит в статус подмастерья, как бы унизительно это ни звучало.
Рекорд Диаза — 23 победы и 13 поражений. Он пять раз выигрывал нокаутом, но вот 13 поражений — звучит не очень круто», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.
Бой Хамзата Чимаева с Нейтом Диазом состоится 11 сентября в рамках турнира UFC 279.
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