Биспинг: Чимаев — безоговорочный фаворит боя с Диазом

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился ожиданиями от поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диазом.



«Давайте просто будем честны — Чимаев будет безоговорочным фаворитом в бою с Диазом. И это логично. Но на стороне Диаза опыт, он дрался с лучшими из лучших. Стрикленд называет его старым, они хорошо знают друг друга. Диаз провёл много боёв, но сейчас Нейт переходит в статус подмастерья, как бы унизительно это ни звучало.



Рекорд Диаза — 23 победы и 13 поражений. Он пять раз выигрывал нокаутом, но вот 13 поражений — звучит не очень круто», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.



Бой Хамзата Чимаева с Нейтом Диазом состоится 11 сентября в рамках турнира UFC 279.

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