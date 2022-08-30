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Бывший соперник Чимаева рассказал, что может помочь Диазу одолеть Хамзата

Бывший соперник Чимаева рассказал, что может помочь Диазу одолеть Хамзата
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Китайский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ли Джинлианг, в прошлом встречавшийся со шведским проспектом Хамзатом Чимаевым, высказался о его предстоящем поединке с американским ветераном Нейтом Диазом, который возглавит 11 сентября в Лас-Вегасе (США) турнир UFC 279.

«Я не могу оценивать шансы на победу Диаза, но мы все знаем, основываясь на раскладах, что Хамзат – фаворит.

Однако Хамзат никогда не дрался в пятираундовом бою. И ещё один X-фактор – Нейт Диаз. Вы не знаете, что произойдёт, если поединок дойдёт до пятого раунда, последней минуты и последней секунды с Нейтом Диазом. Вам нужно чудо, но Диаз тот самый парень, который может дать вам его», – приводит слова бойца издание MMA Fighting.

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