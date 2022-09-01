Соннен: нельзя говорить о Масвидале, не называя Макгрегора

Бывший претендент на титул UFC и аналитик Чейл Соннен высказался о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре.



«Нельзя говорить о Хорхе Масвидале, не называя Конора Макгрегора. Я недавно видел фото Конора в социальных сетях. Боже мой, он огромный! Главное, что нет такого, что он так раздулся, что у него болит нога и он теперь не может из-за этого тренироваться. Нет, теперь он приходит в форму. Так зачем ему возвращаться в лёгкий дивизион?» — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: