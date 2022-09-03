«Так вы и признаёте чемпиона». Жорж Сен-Пьер высказался о Хамзате Чимаеве

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы канадец Жорж Сен-Пьер высказался о шведском проспекте полусреднего веса (до 77 кг) и звезде организации Хамзате Чимаеве.

«Да, Хамзат действительно хорош. У него есть навыки. Он хорош, и он продемонстрировал невероятную жёсткость и ментальную стойкость в последнем бою с Гилбертом Бёрнсом. Он был доведён до предела, и именно так вы и признаёте настоящего бойца, настоящего чемпиона, а не претендента. Он столкнулся с трудностями, но выстоял и преуспел», – сказал Сен-Пьер на пресс-конференции.

Напомним, уже на следующих выходных Чимаев возглавит турнир UFC 279, который состоится в Лас-Вегасе (США), и встретится с американским ветераном Нейтом Диазом.