«Так вы и признаёте чемпиона». Жорж Сен-Пьер высказался о Хамзате Чимаеве
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы канадец Жорж Сен-Пьер высказался о шведском проспекте полусреднего веса (до 77 кг) и звезде организации Хамзате Чимаеве.
«Да, Хамзат действительно хорош. У него есть навыки. Он хорош, и он продемонстрировал невероятную жёсткость и ментальную стойкость в последнем бою с Гилбертом Бёрнсом. Он был доведён до предела, и именно так вы и признаёте настоящего бойца, настоящего чемпиона, а не претендента. Он столкнулся с трудностями, но выстоял и преуспел», – сказал Сен-Пьер на пресс-конференции.
Напомним, уже на следующих выходных Чимаев возглавит турнир UFC 279, который состоится в Лас-Вегасе (США), и встретится с американским ветераном Нейтом Диазом.
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