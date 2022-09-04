Результаты всех боёв UFC Fight Night с главным поединком Ган — Туивас

В ночь с 3 на 4 сентября августа мск в Париже (Франция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В рамках главного события вечера француз Сириль Ган встречался с представителем Австралии Тай Туивасом.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.



Прелимы:



Штефани Эггер победила Айлин Перес удушающим приёмом во втором раунде (4:54);



Кристиан Киньонес победил Халида Таху техническим нокаутом в первом раунде (3:15);



Бенуа Сен-Дени победил Габриэля Миранду техническим нокаутом во втором раунде (0:16).



Фарес Зиам победил Михала Фиглака единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);



Насрат Хакпараст победил Джона Макдесси единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);



Абусупьян Магомедов победил Дастина Штольцфуса техническим нокаутом в первом раунде (0:19).



Главный кард:

Натаниэль Вуд победил Шарля Журдена единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);



Уильям Гомис победил Ярно Эрренса большинством судейских голосов (29-28, 29-28, 29-29);



Роман Копылов победил Алессио Ди Кирико техническим нокаутом в третьем раунде (1:09);



Насрудин Имавов победил Хоакина Бакли единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);



Роберт Уиттакер победил Марвина Веттори единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).



Главный бой вечера:

Сирил Ган победил Тая Туивасу техническим нокаутом в третьем раунде (4:23).