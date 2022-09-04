Результаты всех боёв UFC Fight Night с главным поединком Ган — Туивас

В ночь с 3 на 4 сентября августа мск в Париже (Франция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В рамках главного события вечера француз Сириль Ган встречался с представителем Австралии Тай Туивасом.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.
Прелимы:
Штефани Эггер победила Айлин Перес удушающим приёмом во втором раунде (4:54);
Кристиан Киньонес победил Халида Таху техническим нокаутом в первом раунде (3:15);
Бенуа Сен-Дени победил Габриэля Миранду техническим нокаутом во втором раунде (0:16).
Фарес Зиам победил Михала Фиглака единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Насрат Хакпараст победил Джона Макдесси единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Абусупьян Магомедов победил Дастина Штольцфуса техническим нокаутом в первом раунде (0:19).
Главный кард:
Натаниэль Вуд победил Шарля Журдена единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
Уильям Гомис победил Ярно Эрренса большинством судейских голосов (29-28, 29-28, 29-29);
Роман Копылов победил Алессио Ди Кирико техническим нокаутом в третьем раунде (1:09);
Насрудин Имавов победил Хоакина Бакли единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);
Роберт Уиттакер победил Марвина Веттори единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Главный бой вечера:
Сирил Ган победил Тая Туивасу техническим нокаутом в третьем раунде (4:23).
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