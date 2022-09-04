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Сириль Ган: люблю Диаза, но Чимаев его финиширует

Сириль Ган: люблю Диаза, но Чимаев его финиширует
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Французский боец UFC в тяжёлом весе Сириль Ган поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

Бой состоится 11 сентября в рамках турнира UFC 279 в Лас-Вегасе.

«Для Диаза это будет очень сложный бой. Чимаев молод и находится на пике своих возможностей, он более чем уверен в себе. Диаз, к сожалению, уже не тот, его карьера вот-вот закончится. Возможно, если бы этот бой состоялся 5-6 лет назад, то расклады были бы другими, но сейчас Диазу будет тяжело. Я люблю Нейта, но, к сожалению, Чимаев его финиширует», — сказал Ган в интервью YouTube-каналу MMA Pros Pick.

На счету Чимаева 11 поединков в смешанных единоборствах и 11 побед в них. У Диаза 23 победы в 36 боях.

UFC 279: Чимаев — Диаз. Лютая битва двух главных гангстеров UFC и месть Даны Уайта. LIVE! UFC 279: Чимаев — Диаз. Лютая битва двух главных гангстеров UFC и месть Даны Уайта. LIVE!
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