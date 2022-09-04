Сириль Ган: люблю Диаза, но Чимаев его финиширует
Поделиться
Французский боец UFC в тяжёлом весе Сириль Ган поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.
Бой состоится 11 сентября в рамках турнира UFC 279 в Лас-Вегасе.
«Для Диаза это будет очень сложный бой. Чимаев молод и находится на пике своих возможностей, он более чем уверен в себе. Диаз, к сожалению, уже не тот, его карьера вот-вот закончится. Возможно, если бы этот бой состоялся 5-6 лет назад, то расклады были бы другими, но сейчас Диазу будет тяжело. Я люблю Нейта, но, к сожалению, Чимаев его финиширует», — сказал Ган в интервью YouTube-каналу MMA Pros Pick.
На счету Чимаева 11 поединков в смешанных единоборствах и 11 побед в них. У Диаза 23 победы в 36 боях.
Комментарии
- 4 сентября 2022
-
14:35
-
14:30
-
14:17
-
13:59
-
13:43
-
13:35
-
12:55
-
12:45
-
12:07
-
11:37
-
10:15
-
09:49
-
09:33
-
09:28
-
08:31
-
08:06
-
07:18
-
02:54
-
02:35
-
02:30
-
02:17
-
02:08
-
01:35
-
01:18
-
00:43
-
00:36
-
00:15
- 3 сентября 2022
-
23:46
-
23:37
-
22:34
-
22:11
-
21:59
-
21:47
-
21:27
-
21:14
Партнерский контент