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UFC 279: Хамзат Чимаев — Нейт Диаз, где смотреть онлайн-трансляцию, прогнозы на бой Тони Фергюсона, ставки на бокс и ММА

UFC 279: Чимаев — Диаз. Лютая битва двух главных гангстеров UFC и месть Даны Уайта. LIVE!
Игорь Брагин
UFC 279: Хамзат Чимаев — Нейт Диаз, где смотреть
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В Вегас возвращается неистовый Тони Фергюсон, а также россияне — Денис Тюлюлин и Шамиль Абдурахимов.

В ночь на 12 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» состоится турнир UFC 279 с главным боем Хамзат ЧимаевНейт Диаз. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, в карде которого значатся поединки двух россиян: Шамиля Абдурахимова и Дениса Тюлюлина, а также легенды UFC Тони Фергюсона.

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UFC 279 Хамзат Чимаев — Нейт Диаз, где смотреть Когда состоится UFC 279 с главным боем Чимаев — Диаз Полный кард турнира UFC 279: Чимаев — Диаз
Live Игорь Брагин

«Из него сделают тряпичную куклу». Кёртис Блэйдс — о бое Чимаев — Диаз

Кёртис Блэйдс (№4 тяжёлого дивизиона UFC) дал неутешительный прогноз на бой Чимаев — Диаз.

«Я считаю, что Хамзат сделает из Диаза тряпичную куклу. Что же касается Диаза, то у него просто нет сил. Когда Чимаев смял китайца, я понял, насколько он силён. Джинлианг встречался с моим хоуми Нилом [Магни], и Нил рассказал, насколько он сильный. Так что у Диаза просто не будет сил.

У него есть навыки, но он боец пятираундового формата. Но всё закончится раньше. Чимаев набросится на него, он безумно агрессивный. Он похож на Нганну, за исключением борьбы», – сказал Блэйдс в интервью YouTube-каналу MMA James Lynch.

10:07 Игорь Брагин

Эдвардс отобрал у Чимаева шанс на титульный бой

Несмотря на радужные перспективы, которые рисуют Чимаеву, победы над Диазом может не хватить для титульного шанса. Усман сенсайионно проиграл Эдвардсу и Дана Уайт намерен незамедлительно организовать реванш. А это значит, что Хамзату предстоит провести ещё один поединок, помимо схватки с Нейтом.

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10:06 Игорь Брагин

Менеджер Чимаева: стремимся к трём титулам UFC

Доказательством того, что в стане Чимаева царят шапкозакидательские настроения служит интервью менеджера Борза Махди Шаммаса.

«Сначала мы хотим завоевать пояс в полусреднем весе, после чего, конечно же, подняться. И после того, как мы завоюем второй титул, мы будем стремиться к чему-то ещё.

Я не беспокоюсь о его боях с полутяжеловесами и тяжеловесами. Он занимается этим ежедневно. Он тренируется только с ними, и его тело привыкло к этому, в отличие от других полусредневесов», – сказал менеджер в интервью La Sueur.

10:06 Игорь Брагин

UFC 279 Хамзат Чимаев — Нейт Диаз, где смотреть

Посмотреть весь турнир UFC 279 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию бойцовского вечера проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

10:05 Игорь Брагин

Биспинг: это унизительно, но Диаз — подмастерье

Незавидную участь Диаза подтверждает и бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

«Давайте просто будем честны — Чимаев будет безоговорочным фаворитом в бою с Диазом. И это логично. Но на стороне Диаза опыт, он дрался с лучшими из лучших. Нейт провёл много боёв, но сейчас Нэйт переходит в статус подмастерья, как бы унизительно это ни звучало.

Рекорд Диаза — 23 победы и 13 поражений. Он пять раз выигрывал нокаутом, но вот 13 поражений — звучит не очень круто», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

10:05 Игорь Брагин

Когда состоится UFC 279 с главным боем Чимаев — Диаз

Турнир с боями Шамиля Абдурахимова и Дениса Тюлюлина состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» в ночь на 12 сентября по московскому времени. Начало бойцовского вечера назначено на 01:00 мск. Ориентировочный старт поединка Хамзата Чимаева и Нэйта Диаза — не ранее 07:00 мск.

10:05 Игорь Брагин

Бой Чимаев — Диаз — месть президента UFC Даны Уайта?

Один из самых популярных и знаковых бойцов в истории UFC Нейт Диаз в последнее время стремительно испортил отношения с президентом лиги. Дана Уайт неоднократно негативно высказывался в адрес бойца, который почти два года выбивает для себя новый контракт и грозит боем с ненавистным Уайту Джейком Полом. Месть Даны выглядит ужасно. Он бросил ветерана под одного из самых лютых бойцов лиги.

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10:04 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 279: Чимаев — Диаз

Основной кард

  • Хамзат Чимаев (№3 рейтинга дивизиона) — Нейт Диаз, полусредний вес;
  • Ли Джинглианг (№ 14) — Тони Фергюсон (№11), полусредний вес;
  • Кевин Холлэнд — Дэниэл Родригез, промежуточный вес;
  • Ирэн Алдана (№4) — Мэйси Чиассон (№10), женский легчайший вес;
  • Джонни Уокер (№13) — Ион Куцелаба, полутяжёлый вес.

Предварительный кард (прелимы)

  • Хаким Даводу — Джулиан Эроса, полулёгкий вес;
  • Шамиль Абдурахимов- Жаилтон Алмейда, тяжёлый вес;
  • Денис Тюлюлин — Джейми Пикетт, средний вес;
  • Джейк Коллье — Крис Барнетт, тяжёлый вес.

Ранние прелимы

  • Норма Джмонт Виана (№15) — Даниэль Вульф, женский полулёгкий вес;
  • Чад Энхелигер — Хейли Алатенг, легчайший вес;
  • Мелисса Мартинез — Элис Рид, женский минимальный вес.
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