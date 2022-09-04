UFC 279: Чимаев — Диаз. Лютая битва двух главных гангстеров UFC и месть Даны Уайта. LIVE!

В ночь на 12 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» состоится турнир UFC 279 с главным боем Хамзат Чимаев — Нейт Диаз. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг ивента, в карде которого значатся поединки двух россиян: Шамиля Абдурахимова и Дениса Тюлюлина, а также легенды UFC Тони Фергюсона.
«Из него сделают тряпичную куклу». Кёртис Блэйдс — о бое Чимаев — Диаз
Кёртис Блэйдс (№4 тяжёлого дивизиона UFC) дал неутешительный прогноз на бой Чимаев — Диаз.
«Я считаю, что Хамзат сделает из Диаза тряпичную куклу. Что же касается Диаза, то у него просто нет сил. Когда Чимаев смял китайца, я понял, насколько он силён. Джинлианг встречался с моим хоуми Нилом [Магни], и Нил рассказал, насколько он сильный. Так что у Диаза просто не будет сил.
У него есть навыки, но он боец пятираундового формата. Но всё закончится раньше. Чимаев набросится на него, он безумно агрессивный. Он похож на Нганну, за исключением борьбы», – сказал Блэйдс в интервью YouTube-каналу MMA James Lynch.
Эдвардс отобрал у Чимаева шанс на титульный бой
Несмотря на радужные перспективы, которые рисуют Чимаеву, победы над Диазом может не хватить для титульного шанса. Усман сенсайионно проиграл Эдвардсу и Дана Уайт намерен незамедлительно организовать реванш. А это значит, что Хамзату предстоит провести ещё один поединок, помимо схватки с Нейтом.
Менеджер Чимаева: стремимся к трём титулам UFC
Доказательством того, что в стане Чимаева царят шапкозакидательские настроения служит интервью менеджера Борза Махди Шаммаса.
«Сначала мы хотим завоевать пояс в полусреднем весе, после чего, конечно же, подняться. И после того, как мы завоюем второй титул, мы будем стремиться к чему-то ещё.
Я не беспокоюсь о его боях с полутяжеловесами и тяжеловесами. Он занимается этим ежедневно. Он тренируется только с ними, и его тело привыкло к этому, в отличие от других полусредневесов», – сказал менеджер в интервью La Sueur.
UFC 279 Хамзат Чимаев — Нейт Диаз, где смотреть
Посмотреть весь турнир UFC 279 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию бойцовского вечера проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».
Биспинг: это унизительно, но Диаз — подмастерье
Незавидную участь Диаза подтверждает и бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.
«Давайте просто будем честны — Чимаев будет безоговорочным фаворитом в бою с Диазом. И это логично. Но на стороне Диаза опыт, он дрался с лучшими из лучших. Нейт провёл много боёв, но сейчас Нэйт переходит в статус подмастерья, как бы унизительно это ни звучало.
Рекорд Диаза — 23 победы и 13 поражений. Он пять раз выигрывал нокаутом, но вот 13 поражений — звучит не очень круто», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.
Когда состоится UFC 279 с главным боем Чимаев — Диаз
Турнир с боями Шамиля Абдурахимова и Дениса Тюлюлина состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena» в ночь на 12 сентября по московскому времени. Начало бойцовского вечера назначено на 01:00 мск. Ориентировочный старт поединка Хамзата Чимаева и Нэйта Диаза — не ранее 07:00 мск.
Бой Чимаев — Диаз — месть президента UFC Даны Уайта?
Один из самых популярных и знаковых бойцов в истории UFC Нейт Диаз в последнее время стремительно испортил отношения с президентом лиги. Дана Уайт неоднократно негативно высказывался в адрес бойца, который почти два года выбивает для себя новый контракт и грозит боем с ненавистным Уайту Джейком Полом. Месть Даны выглядит ужасно. Он бросил ветерана под одного из самых лютых бойцов лиги.
Полный кард турнира UFC 279: Чимаев — Диаз
Основной кард
- Хамзат Чимаев (№3 рейтинга дивизиона) — Нейт Диаз, полусредний вес;
- Ли Джинглианг (№ 14) — Тони Фергюсон (№11), полусредний вес;
- Кевин Холлэнд — Дэниэл Родригез, промежуточный вес;
- Ирэн Алдана (№4) — Мэйси Чиассон (№10), женский легчайший вес;
- Джонни Уокер (№13) — Ион Куцелаба, полутяжёлый вес.
Предварительный кард (прелимы)
- Хаким Даводу — Джулиан Эроса, полулёгкий вес;
- Шамиль Абдурахимов- Жаилтон Алмейда, тяжёлый вес;
- Денис Тюлюлин — Джейми Пикетт, средний вес;
- Джейк Коллье — Крис Барнетт, тяжёлый вес.
Ранние прелимы
- Норма Джмонт Виана (№15) — Даниэль Вульф, женский полулёгкий вес;
- Чад Энхелигер — Хейли Алатенг, легчайший вес;
- Мелисса Мартинез — Элис Рид, женский минимальный вес.
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