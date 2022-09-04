UFC 279: Чимаев — Диаз. Лютая битва двух главных гангстеров UFC и месть Даны Уайта. LIVE!

Менеджер Чимаева: стремимся к трём титулам UFC

Доказательством того, что в стане Чимаева царят шапкозакидательские настроения служит интервью менеджера Борза Махди Шаммаса.

«Сначала мы хотим завоевать пояс в полусреднем весе, после чего, конечно же, подняться. И после того, как мы завоюем второй титул, мы будем стремиться к чему-то ещё.



Я не беспокоюсь о его боях с полутяжеловесами и тяжеловесами. Он занимается этим ежедневно. Он тренируется только с ними, и его тело привыкло к этому, в отличие от других полусредневесов», – сказал менеджер в интервью La Sueur.