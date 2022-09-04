Абус Магомедов: размажу Адесанью в борьбе, но могу подраться с ним и в стойке

Немецкий боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов ответил на вопрос журналистов, как будет противостоять Исраэлю Адесанье в случае их возможного поединка.



«Буду бороться с ним. Я точно размажу его в борьбе. Если он захочет, то могу подраться с ним и в стойке — это не то, чего я боюсь. Но нужно включать голову и знать, как победить этого парня», — приводит слова Магомедова cagesidepress.com.

Напомним, вчера Магомедов в дебютном поединке в UFC нокаутировал американца Дастина Штольцфуса уже на 19-й секунде первого раунда.

Для Магомедова эта победа стала первой в UFC и 25-й в карьере. Всего на счету Абусупьяна 30 боёв в ММА, в которых он потерпел четыре поражения, ещё один бой завершился вничью. Штольцфус потерпел пятое поражение в 19 поединках в карьере в профессиональных смешанных единоборствах.