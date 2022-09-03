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UFC Paris: Ган — Туиваса, Абус Магомедов — Дастин Штольцфус, как прошёл бой, результат, нокаут, видео

Российский немец разнёс соперника за 19 секунд! Всё решил удар в бороду. Видео
Евгений Нарижный
Как Магомедов нокаутировал Штольцфуса
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Абус Магомедов реабилитировался за жуткое поражение.

Вечером 3 сентября в Париже, Франция, проходит турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Сириль Ган встретится с Таем Туивасой. А в прелимах российский боец с немецким паспортом Абусупьян Магомедов провёл поединок с американцем Дастином Штольцфусом и победил уже в начале первого раунда.

Магомедов долго не мог дебютировать в промоушене Даны Уайта. Его первый поединок в UFC срывался целых три раза. По разным причинам Абус снялся с поединков против Джеральда Миршерта и Алиасхаба Хизриева, а на третий раз подраться с Магомедовым не смог уже Махмуд Мурадов. Абусупьян уже выступал в топовых лигах – он неплохо проявил себя в PFL, где, правда, однажды уступил за 33 секунды. Но в других боях российский немец был хорош: три досрочных победы, ещё одна – единогласным решением, плюс ничья против Магомеда Умалатова.

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Абус считался фаворитом в поединке с Дастином Штольцфусом. Американский боец проиграл три поединка в UFC из четырёх, и поражение от дебютанта поставит его карьеру в организации под вопрос. На то, чтобы обеспечить Дастину проблемы, Магомедову хватило 19 секунд. Сначала у Абуса залетел чёткий фронт-кик прямо в челюсть, но он не потряс Штольцфуса так, как апперкот секундами позже. После этого удара Абусу осталось добить оппонента несколькими хуками у сетки.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на странице UFC Russia «ВКонтакте».

Шикарный дебют, который можно считать полноценной реабилитацией за тот жуткий нокаут в поединке с Луисом Тэйлором в PFL, когда Магомедов не выдержал первый же удар оппонента. Теперь у Абуса большие перспективы в лучшей лиге мира, а Штольцфусу нужно просто надеяться, что менеджер выпросит у матчмейкеров ещё один шанс.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Абусупьян Магомедов •••

Заглавное фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Источник: «Чемпионат»

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