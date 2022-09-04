Энди Руис — Луис Ортис: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Завтра, 5 сентября, в Лос-Анджелесе (США) состоится 12-раундовый поединок в супертяжёлом весе между бывшим чемпионом мира американцем Энди Руисом-младшим (34-2, 22 KO) и двукратным претендентом на титул кубинцем Луисом Ортисом (33-2, 28 KO).

Руис после поражения в реванше с британцем Энтони Джошуа в декабре 2019 года взял серьёзный перерыв, после чего в мае 2021-го перебоксировал по итогам 12 раундов ветерана и соотечественника Криса Арреолу (38-7-1, 33 KO).

Ортис после повторного поражения американскому нокаутёру Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 KO) в ноябре 2019 года провёл два поединка, в том числе одержав досрочную победу над экс-чемпионом мира американцем Чарльзом Мартином (28-3-1, 25 KO).

Трансляция вечера Руис – Ортис запланирована на 6:00 по мск, поединок будет показан на телеканале FITE TV.