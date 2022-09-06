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Диаз высказался о возможности провести третий бой с Макгрегором

Диаз высказался о возможности провести третий бой с Макгрегором
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Известный американский боец UFC Нейт Диаз поделился мыслями о возможном третьем поединке с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором.

«Сейчас не время для этого. Подумаем об этом позже. Это наверняка произойдёт в какой-то момент. Мы никуда не денемся», — сказал Диаз на канале InsideFighting в YouTube.

Напомним, первый поединок между Диазом и Макгрегором состоялся в марте 2016 года. Нейт тогда одержал досрочную победу, нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.

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