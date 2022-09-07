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Уволенный из UFC Эмеев рассказал, в каком случае будет драться в России

Уволенный из UFC Эмеев рассказал, в каком случае будет драться в России
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Бывший боец UFC Рамазан Эмеев рассказал о планах на карьеру. Российский спортсмен покинул промоушен Даны Уайта после поражения техническим нокаутом от австралийца Джека Делла Маддалены.

«Сейчас я свободный агент, скоро хочу полететь, увидеться с менеджером Али. Он сказал, что всё будет нормально, скоро будет новый дом. О вариантах я пока не думал, надо будет в первую очередь с менеджером пообщаться. Сейчас свободное время, тренируюсь. Вернусь ли в Россию? Если продолжится, что визы не будут открываться, конечно, надо будет остаться в России. Если проблемы с визами не будет, можно за границей продолжить», – сказал Эмеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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