Уволенный из UFC Эмеев рассказал, в каком случае будет драться в России
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Бывший боец UFC Рамазан Эмеев рассказал о планах на карьеру. Российский спортсмен покинул промоушен Даны Уайта после поражения техническим нокаутом от австралийца Джека Делла Маддалены.
«Сейчас я свободный агент, скоро хочу полететь, увидеться с менеджером Али. Он сказал, что всё будет нормально, скоро будет новый дом. О вариантах я пока не думал, надо будет в первую очередь с менеджером пообщаться. Сейчас свободное время, тренируюсь. Вернусь ли в Россию? Если продолжится, что визы не будут открываться, конечно, надо будет остаться в России. Если проблемы с визами не будет, можно за границей продолжить», – сказал Эмеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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