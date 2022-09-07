Дана Уайт отреагировал на слова Диаза о том, что тот чуть не избил его

Президенту UFC Дане Уайту был задан вопрос по поводу недавних слов известного бойца его промоушена Нейта Диаза. Ранее Диаз заявил, что однажды чуть не избил Уайта.



«Всё это лишь догадки. Якобы. А вообще мы выпивали. Насколько мы были близки к тому, чтобы устроить стычку? У кого-то ещё есть какие-нибудь вопросы?» — сказал Уайт на канале MMA Junkie в YouTube.

Напомним, в следующем поединке Диаз сразится со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Противостояние пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 279 в ночь с 10 на 11 сентября мск. В последнем бою, который состоялся в июне прошлого года, Нейт уступил британцу Леону Эдвардсу.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта: