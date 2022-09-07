«Я чуть не избил его». Диаз рассказал, как однажды едва не начал драку с Даной Уайтом

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, выступающий в UFC, рассказал, как однажды едва не начал драку с президентом промоушена Даной Уайтом.



«Я однажды чуть не избил Дану Уайта в клубе — это стоило видеть! Он нёс всякую чушь, а я с ним спорил. Я был зол на него, хотя понимаю, что злиться не стоило.



Это было давным-давно, после The Ultimate Fighter [20]. Все ушли с шоу, а потом мы отправились в клуб, где у Даны и остальных была большая вечеринка. Дана был очень пьян», — приводит слова Диаза Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале ESPN MMA в YouTube.



Напомним, в следующем поединке Диаз сразится со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Противостояние состоится на UFC 279 в ночь с 10 на 11 сентября мск.

Нейт Диаз дал пощёчину журналисту: