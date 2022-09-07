Стала известна дата боя между Чендлером и Порье
Поделиться
Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) и экс-чемпион Bellator, американец Майкл Чендлер проведёт следующий бой с соотечественником Дастином Порье. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бретт Окамото со ссылкой на коммерческого директора UFC Хантера Кэмпбелла.
По информации источника, бой пройдёт 13 ноября 2022 года на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США) и будет состоять из трёх раундов. Главным поединком вечера станет титульное противостояние между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.
Также отмечается, что, помимо согласия на этот поединок, Майкл Чендлер подписал новый контракт ещё на несколько боёв.
Гэтжи в ярком поединке победил Чендлера на турнире UFC 268:
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
09:24
-
01:26
-
01:09
-
01:03
-
00:37
-
00:25
-
00:04
- 7 сентября 2022
-
23:48
-
23:32
-
23:11
-
22:45
-
22:23
-
21:54
-
21:18
-
18:56
-
18:29
-
16:42
-
16:00
-
15:41
-
15:07
-
14:30
-
14:20
-
13:59
-
13:54
-
13:34
-
12:59
-
12:47
-
12:13
-
12:01
-
11:18
-
11:12
-
10:23
-
10:04
-
09:30
-
09:16
Партнерский контент