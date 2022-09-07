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Стала известна дата боя между Чендлером и Порье

Стала известна дата боя между Чендлером и Порье
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) и экс-чемпион Bellator, американец Майкл Чендлер проведёт следующий бой с соотечественником Дастином Порье. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бретт Окамото со ссылкой на коммерческого директора UFC Хантера Кэмпбелла.

По информации источника, бой пройдёт 13 ноября 2022 года на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США) и будет состоять из трёх раундов. Главным поединком вечера станет титульное противостояние между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.

Также отмечается, что, помимо согласия на этот поединок, Майкл Чендлер подписал новый контракт ещё на несколько боёв.

Гэтжи в ярком поединке победил Чендлера на турнире UFC 268:

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