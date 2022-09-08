«Их использовали как одноразовые салфетки». Головкин — о судьях в противостоянии с Канело

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин рассказал, как спустя время относится к спорным судейским решениям в противостояниях с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Буду с вами честен, я остыл на следующий день и больше не думал об этом слишком часто. Я понял, что людей, которые ставили такие оценки, просто использовали. Их использовали так же, как одноразовые салфетки. А когда пришло время — выбросили», — приводит слова Головкина BoxingScene.

Напомним, 18 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится третий поединок Головкина и Альвареса. На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. Выступление станет для Головкина дебютным в новом дивизионе.



Боксёры уже бились между собой в 2017 и 2018 годах. Первый поединок закончился спорной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства голосов судей.

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