«Их использовали как одноразовые салфетки». Головкин — о судьях в противостоянии с Канело

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин рассказал, как спустя время относится к спорным судейским решениям в противостояниях с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
«Буду с вами честен, я остыл на следующий день и больше не думал об этом слишком часто. Я понял, что людей, которые ставили такие оценки, просто использовали. Их использовали так же, как одноразовые салфетки. А когда пришло время — выбросили», — приводит слова Головкина BoxingScene.
Напомним, 18 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится третий поединок Головкина и Альвареса. На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. Выступление станет для Головкина дебютным в новом дивизионе.
Боксёры уже бились между собой в 2017 и 2018 годах. Первый поединок закончился спорной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства голосов судей.
Александр Емельяненко провёл тренировку по боксу:
- 8 сентября 2022
-
09:24
-
01:26
-
01:09
-
01:03
-
00:37
-
00:25
-
00:04
- 7 сентября 2022
-
23:48
-
23:32
-
23:11
-
22:45
-
22:23
-
21:54
-
21:18
-
18:56
-
18:29
-
16:42
-
16:00
-
15:41
-
15:07
-
14:30
-
14:20
-
13:59
-
13:54
-
13:34
-
12:59
-
12:47
-
12:13
-
12:01
-
11:18
-
11:12
-
10:23
-
10:04
-
09:30
-
09:16