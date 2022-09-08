Макгрегор снова оскорбил дагестанского блогера Хасбика

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в очередной раз задел популярного дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик.



«Что ты скажешь теперь, мелкий калека?» — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети, прикрепив фотоколлаж с собой и Хасбиком. Позже Конор удалил пост.

Хасбик и Макгрегор Фото: Социальные сети

Стоит отметить, что Макгрегор не в первый раз провоцирует конфликт с блогером. Ранее ирландец уже называл его «маленьким мерзким результатом инцеста», но также удалил все записи об этом. Позже чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заступился за Хасбика.



Конор Макгрегор свой последний поединок провёл в июле 2021 года с Дастином Порье в рамках турнира UFC 264. Ирландец проиграл техническим нокаутом после того, как сломал ногу в первом раунде. Всего у Конора 28 поединков в смешанных единоборствах и 22 победы в них.