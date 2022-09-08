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Макгрегор снова оскорбил дагестанского блогера Хасбика

Макгрегор снова оскорбил дагестанского блогера Хасбика
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в очередной раз задел популярного дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик.

«Что ты скажешь теперь, мелкий калека?» — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети, прикрепив фотоколлаж с собой и Хасбиком. Позже Конор удалил пост.

Хасбик и Макгрегор

Хасбик и Макгрегор

Фото: Социальные сети

Стоит отметить, что Макгрегор не в первый раз провоцирует конфликт с блогером. Ранее ирландец уже называл его «маленьким мерзким результатом инцеста», но также удалил все записи об этом. Позже чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заступился за Хасбика.

Конор Макгрегор свой последний поединок провёл в июле 2021 года с Дастином Порье в рамках турнира UFC 264. Ирландец проиграл техническим нокаутом после того, как сломал ногу в первом раунде. Всего у Конора 28 поединков в смешанных единоборствах и 22 победы в них.

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