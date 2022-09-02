«Его уже разматывал Хабиб». Бой крошечного Хасбика и Конора войдёт в кард UFC 280?

История с конфликтом Конора Макгрегора и блогера Хасбика получила продолжение. Напомним, вчера ирландец в соцсетях разразился серией оскорбительных заявлений в адрес крошечного дагестанца. Хотя Конор оперативно стёр свои сообщения, Хасбулла успел всё прочитать и язвительно ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях. Казалось, конфликт исчерпан, но Магомедов ещё и вызвал Макгрегора на поединок!

«Я не слежу за бомжами. Не знал, что кто-то вдруг открыл рот. По крайней мере, один из нас остаётся непобеждённым: Хасбулла — 1, Конор — 0. Теперь у меня есть контракт с UFC. Если Макгрегор действительно мужчина, то мы увидимся в Абу-Даби. Его уже разматывал Хабиб. Думаю, деньги, которые ему достались после боя с Мейвезером, закончились, и ему нужно больше внимания», — написал Хасбик в социальных сетях.

Любопытно, что блогер сообщает о подписанном контракте с UFC. Пока промоушен не давал по этому поводу никакой информации. Но факт остаётся фактом: Хасбик зовёт Конора драться! Напомним, что рост дагестанца всего 93 сантиметра, а преимущество ирландца в весе составляет более 60 килограммов. Но неустрашимого Хасбика это не останавливает. Этот парень вообще никого не боится, особенно учитывая, какие люди за ним стоят.

Может, на UFC 280 в Абу-Даби мы действительно увидим бой Хасбулла Магомедов — Конор Макгрегор? Конечно, нет. Это невозможно по многим причинам. Но нельзя исключать вариант, что ирландец и дагестанец встретятся где-нибудь в подтрибунном помещении и вступят в картинную потасовку. Это сыграет на руку Хасбику, который отчаянно борется за популярность. Но и Макгрегор вряд ли откажется от хайпа. Ирландца начинают постепенно забывать, что недопустимо для такой звезды, как Конор.