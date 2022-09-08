«У него был чемпион на шатких ногах». Холланд поделился ожиданиями от боя Чимаев – Диаз

Американский боец UFC Кевин Холланд высказался о предстоящем поединке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.
Бой возглавит турнир UFC 279, который пройдёт в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.
«Тут ничего нельзя утверждать на 100 %. Если кто-то выходит на бой с уверенностью на все 100%, что одержит победу, то всё может обернуться совсем по-другому.
Диаза списывают со счетов, но он потряс действующего чемпиона. У него был чемпион на шатких ногах. Этот парень чертовски хорошо атакует. Чимаев — доминирующий борец, Диаз — великий грэпплер. Я уверен, что он способен нанести урон и в стойке. Я бы не стал списывать Нейта.
На бумаге Чимаев должен побеждать. Но мы, бойцы, склонны к самонадеянности. Это может стать проблемой и для Хамзата», — приводит слова Холланда MMAFighting.
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