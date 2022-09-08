UFC 279, Чимаев — Диаз: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 279, в главном событии которого сразятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и представитель США Нейт Диаз.



Прямую онлайн-трансляцию противостояния проведёт «Чемпионат». Кроме того, посмотреть турнир можно будет на официальной платформе UFC Fight Pass и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».



«Чемпионат» также осветит многие другие события турнира, в карде которого выступят россиянин Денис Тюлюлин, представитель Молдавии Ион Куцелаба и известный американский боец Тони Фергюсон.



UFC 279 начнётся приблизительно в 01:00 по московскому времени. Старт боя Хамзата и Нейта запланирован не ранее 07:00 мск.

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC: