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UFC 279, Чимаев — Диаз: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

UFC 279, Чимаев — Диаз: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 279, в главном событии которого сразятся шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и представитель США Нейт Диаз.

Прямую онлайн-трансляцию противостояния проведёт «Чемпионат». Кроме того, посмотреть турнир можно будет на официальной платформе UFC Fight Pass и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».

«Чемпионат» также осветит многие другие события турнира, в карде которого выступят россиянин Денис Тюлюлин, представитель Молдавии Ион Куцелаба и известный американский боец Тони Фергюсон.

UFC 279 начнётся приблизительно в 01:00 по московскому времени. Старт боя Хамзата и Нейта запланирован не ранее 07:00 мск.

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC:

Чимаев — Диаз. Бой 50 бойцов Нейта против 37 Хамзата вместо пресс-конференци на UFC. LIVE Чимаев — Диаз. Бой 50 бойцов Нейта против 37 Хамзата вместо пресс-конференци на UFC. LIVE
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