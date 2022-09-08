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Диаз высказал мнение о Джейке Поле

Диаз высказал мнение о Джейке Поле
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Американский боец UFC Нейт Диаз поделился мыслями об известном видеоблогере Джейке Поле, увлекающемся боксом и смешанными единоборствами.

«Он молод, мотивирован, силён и очень увлечён боксом», — сказал Диаз на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.

Следующий поединок Пол проведёт с бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильским ветераном Андерсоном Силвой. Бой должен состояться в ночь с 29 на 30 октября мск. Диаз в следующем поединке сразится со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 279 в ночь с 10 на 11 сентября мск.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:

От боя Чимаева с Диазом выиграет только Дана Уайт. Боссу UFC плевать, кто из них победит От боя Чимаева с Диазом выиграет только Дана Уайт. Боссу UFC плевать, кто из них победит
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