Диаз высказал мнение о Джейке Поле

Американский боец UFC Нейт Диаз поделился мыслями об известном видеоблогере Джейке Поле, увлекающемся боксом и смешанными единоборствами.



«Он молод, мотивирован, силён и очень увлечён боксом», — сказал Диаз на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.



Следующий поединок Пол проведёт с бывшим чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильским ветераном Андерсоном Силвой. Бой должен состояться в ночь с 29 на 30 октября мск. Диаз в следующем поединке сразится со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 279 в ночь с 10 на 11 сентября мск.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу: